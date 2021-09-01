Tekirdağ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
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Tekirdağ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı

Tekirdağ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Şenol Aksoy - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray'ın Çukuryurt Mahallesinin Bağlar mevkisinde meydana geldi. Bir tekstil firmasında çalışanların bulunduğu Fatih Yalçın yönetimindeki 34 R 4743 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen İbrahim Zeytinoğlu yönetimindeki 52 ABM 953 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralanırken iki sürücü de araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları bulundukları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Tekirdağ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
Tekirdağ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
Tekirdağ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
Tekirdağ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol Aksoy

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Tekirdağ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı - Haberler
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