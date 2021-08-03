TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan hurda kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan hurda kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin fabrikayı sardığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, 22.00 sıralarında saat Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi'nde bulunan hurda kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede depo bölümünü sararken, tesis çalışanlarının ihbarıyla bölgeye Ergene, Çorlu ile diğer çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı