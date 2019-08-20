Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 3 kadın gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 3 kadın gözaltına alındı.
?Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Y.B.Ü., G.K. ve N.K.G., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Evlerinde yakalanan 3 kadının emniyette sorgulandığı, firari M.K.'nin ise arandığı belirtildi.