Tekirdağ'da "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek
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Tekirdağ'da "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek

Tekirdağ'da 'Ferhadanlı Karpuz Şenliği' düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 7 Ağustos'ta "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 7 Ağustos'ta "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin yöresel lezzetlerini tanıtmak, verimli topraklarında yetişen ürünlere marka değeri kazandırarak ve üreticilere destek sağlamak amacıyla, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda 7 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek.

Şenlikte karpuz ikramı yapılacak, çocuk atölyeleri ve oyun parkları açılacak, sürpriz yarışmalar düzenlenecek ve yöresel ürünler tanıtılacak.

Şenlikte Salih Demirci ve Trakya Band konseri, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu gösterisi sunulacak ve sanatçı Rafet El Roman şarkılar seslendirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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Tekirdağ'da "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek - Haberler
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