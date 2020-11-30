Bir kişi otomobilde silahla öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bir kişi otomobilde silahla öldürüldü

30.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:02

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi otomobilin içinde silahla öldürülmüş bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi otomobilin içinde silahla öldürülmüş bulundu.

Altınova Mahallesi'nde bir kişinin otomobilin içinde hareketsiz olduğunu görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, N.K'nin (38) silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Polis, yaptığı çalışma sonucu N.K'yi öldürüp kaçan kişinin N.T. (35) olduğunu belirledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor

Ertuğrul Mahallesi'ndeki iş yerinde yakalanan N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının ifadesinde, N.K'yi borcu olduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Bir kişi otomobilde silahla öldürüldü
Bir kişi otomobilde silahla öldürüldü
Bir kişi otomobilde silahla öldürüldü
Bir kişi otomobilde silahla öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

İlgili Haberler

Tutuklu oğlunu ziyaret eden kişi cezaevinden çıkışta silahla vurularak öldürüldü
Tutuklu oğlunu ziyaret eden kişi cezaevinden çıkışta silahla vurularak öldürüldü
Biga'da 4 köpek öldürüldü, Ayvacık'ta bir köpek ve 3 yavrusuna jandarma sahip çıktı
Biga'da 4 köpek öldürüldü, Ayvacık'ta bir köpek ve 3 yavrusuna jandarma sahip çıktı
Bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Bir kişinin otomobilinde pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Meral Akşener İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Ajda Pekkan Emel Müftüoğlu Diego Armando Maradona
Spor Falcao Samatta Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir kişi otomobilde silahla öldürüldü - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 18:02:52. #1.14#
title