Tekirdağ'da bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

AA, Sedat Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde müstakil bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde müstakil bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şalgamlı Mahallesi'nde Ali İhsan K'ye ait müstakil evde mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralanan Nazliye ve Nazlı K, sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlama sonucu evde hasar oluştu.

AA / Sedat Kara - Güncel

Ali İhsan Su, Hayrabolu, Şalgamlı, Tekirdağ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title