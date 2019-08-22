Tekirdağ'da bıçakla yaralama
Süleymanpaşa ilçesinde bir kadın bıçakla yaralandı.
22.08.2019 12:14
Süleymanpaşa ilçesinde bir kadın bıçakla yaralandı.
Zafer Mahallesi Kumluk Bayırı Sokak'ta kızıyla yürüyen Canfide K. ile Tuncay K. arasında kız isteme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tuncay K, bıçakla Canfide K'yı yaraladı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA