Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü
09.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 09.05.2020 20:08
Hayrabolu ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
Hayrabolu ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydınlar Mahallesi'nde arıcılık yapan kardeşi Ergül Erol'u ziyarete giden Eyyüp Erol (57), burada arıların saldırısına uğradı. Kısa süre sonra fenalaşan Erol, olay yerinde hayatını kaybetti.
Eyyüp Erol'un cesedi yapılan incelemenin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA