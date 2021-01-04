Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
04.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:06
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hamit Çelik'in kullandığı 34 VZ 5083 plakalı hafif ticari araç, Sağlık Mahallesi Edirne yolu Işıklı Kavşak mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 59 ACK 768 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Çelik ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel