Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da, polisin takibe alıp, durduğu araçta yapılan aramada 2'si kadın 5 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen aracı takibe aldı. Gece saatlerinde D-110 çevre yolunda durdurulan araçta yapılan kontrolde, 2'si kadın 5 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü S.T. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. S.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.