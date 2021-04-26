Tekirdağ'da 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı
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Tekirdağ'da 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı

Tekirdağ'da 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ'da 2 muvazzaf astsubay ve 1 uzman çavuş gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ'da 2 muvazzaf astsubay ve 1 uzman çavuş gözaltına alındı.

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'iün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Tekirdağ'da görevli muvazzaf astsubaylar İ.S. ile A.A. ve uzman çavuş C.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 askerle ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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