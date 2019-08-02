Tekeri patlayan otomobil takla attı: 2 ağır yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tekeri patlayan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Muhammet K. idaresindeki 27 L 6428 plakalı otomobil sürücüsü, Erkenek Mahallesi girişinde arka tekerinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp tarlaya uçtu. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Muhammet K. ile oğlu Hamza Yusuf K. otomobil içerisinde sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan baba ile oğul sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA