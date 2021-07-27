Tekamül ne demek? Tekamül anlamı ne?
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Tekamül ne demek? Tekamül anlamı ne?

Tekamül ne demek? Tekamül anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tekamül, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tekamül ne demek? Tekamül anlamı ne? İşte, Tekamül kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tekamül kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tekamül anlamı ne? Tekamül ne demek?

TEKAMÜL NE DEMEK?

Tekâmül:

(tekâ:mül), Arapça tekamul

1. isim, eskimiş Olgunluk, olgunlaşma.

2. isim, eskimiş Gelişim, gelişme:

"Bu derece intibak kabiliyeti, tekâmül kuvveti olan dinamik bir millet olmasak mahvolurduk." - Orhan Seyfi Orhon

3. isim, eskimiş, biyoloji Evrim.

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