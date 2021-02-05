Tek maç satın alınıyor mu? Fenerbahçe - Galatasaray maçı BeinsSports Beinconnect satın al!
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Tek maç satın alınıyor mu? Fenerbahçe - Galatasaray maçı BeinsSports Beinconnect satın al!

05.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:51
Tek maç satın alınıyor mu? Fenerbahçe - Galatasaray maçı BeinsSports Beinconnect satın al!

Tek maç satın alınıyor mu? Digitürk tek maç satın alma özelliğini kullanarak Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı olarak izleyebilirsiniz. Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. İki ezeli rakip karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçı Beinconnect satın al!

Digitürk tek maç satın alma işlemleri ile oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçını satın alabilir ve izleyebilirsiniz. Süper Lig derbi ateşi ile yanacak. Tek maç satın alınıy mu? Fenerbahçe - Galatasaray maçı BeinsSports satın al!

SÜPER LİG PAKETLERİNE ÜYE OLUNMADAN TEK MAÇ NASIL SATIN ALINIR?

Digiturk'ün üyelerine sunduğu "İzle-öde" servisi sayesinde,Spor Toto Süper Lig maçlarını Digiturk 204, 205 ve 206 Taraftar kanallarından tek maç satın alarak izleyebilirsiniz.

Tek maçsatın almak için onlineislemler.digiturk.com.tr giriş yaptıktan sonra "İzle-öde" menüsünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Hemen tek maç satın almak için tıklayınız.

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