Tek maç satın alınıyor mu? Fenerbahçe - Galatasaray maçı BeinsSports Beinconnect satın al!
Tek maç satın alınıyor mu? Digitürk tek maç satın alma özelliğini kullanarak Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı olarak izleyebilirsiniz. Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. İki ezeli rakip karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçı Beinconnect satın al!
Digitürk tek maç satın alma işlemleri ile oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçını satın alabilir ve izleyebilirsiniz. Süper Lig derbi ateşi ile yanacak. Tek maç satın alınıy mu? Fenerbahçe - Galatasaray maçı BeinsSports satın al!
SÜPER LİG PAKETLERİNE ÜYE OLUNMADAN TEK MAÇ NASIL SATIN ALINIR?
Digiturk'ün üyelerine sunduğu "İzle-öde" servisi sayesinde,Spor Toto Süper Lig maçlarını Digiturk 204, 205 ve 206 Taraftar kanallarından tek maç satın alarak izleyebilirsiniz.
Tek maçsatın almak için onlineislemler.digiturk.com.tr giriş yaptıktan sonra "İzle-öde" menüsünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
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2021 - 2022 Digiturk Play Fiyat Listesi
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|3 Ekran
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|4 Ekran
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|Aylık Paket
|86 TL
|96 TL
|12 Aylık Paket
|648 TL
|768 TL