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Tek katlı evde çıkan yangın, söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Tek katlı evde çıkan yangın, söndürüldü

VAN'ın Özalp ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'ın Özalp ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Özalp ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Recep Genez'e ait tek katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Soba bacasının tutuşması ile yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Genez kendi imkanları ile yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Tek katlı evde çıkan yangın, söndürüldü

Tek katlı evde çıkan yangın, söndürüldü

Tek katlı evde çıkan yangın, söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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