Tek gecelik bir ilişki yaşadığı adamı hamileyim diye kandıran kadın, hapis cezası alacak

İskoçya'da yaşayan Jaclyn McGowan'ın, tek gecelik bir ilişki yaşadığı adamı ve ailesini hamileyim diye kandırdığı ortaya çıktı. Hamilelik numarası ile kandırılan ailenin şikayeti üzerine, genç kadına dava açıldı. Farklı zaman dilimlerinde aileden bebek bahanesiyle para isteyen kadının, hapis cezası alması bekleniyor.

İskoçya'nın Perthshire ilçesinde yaşayan Jaclyn McGowan, geçtiğimiz Haziran ayından Şubat ayına kadar birlikte olduğu adamı ve ailesini hamilelik taklidi yaparak kandırdı. Yalancı kadının, aileden çeşitli zaman dilimlerinde bebeği bahane ederek para aldığı ortaya çıktı. Çocuğu olacağını düşünen adam, yalancı kadın ile ilgili "Jaclyn ile ilk tanışmamızdı. Bir düğünden sonra otele gidip birlikte olmuştuk. Birkaç hafta sonra hamile olduğunu söyledi ama geceyi hatırlamıyorum bile" dedi

HAMİLE ABLASINI DOLANDIRICILAĞA DAHİL ETMİŞ

Protez bir bebek yumruğu takarak yedi ay boyunca insanları kandıran kadının, aileyi inandırmak için hamile olan kız kardeşinin bebeğinin fotoğraflarını ve tahlillerini gösterdiği ortaya çıktı. Daha önce herhangi bir suçu olmayan McGowan'a mahkeme, önümüzdeki ay hapis cezası verecek.