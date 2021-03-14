Tehlikeyi hiçe sayıp kanala atlayan çocuğu hem çekti hem de destekledi
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Tehlikeyi hiçe sayıp kanala atlayan çocuğu hem çekti hem de destekledi

14.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:38
Tehlikeyi hiçe sayıp kanala atlayan çocuğu hem çekti hem de destekledi

Antalya'da tehlikeyi hiçe sayıp kendisini köprüden su kanalına bırakan küçük çocuk, kameralara yansıdı. Videoyu çeken kişi ise çocuğun tehlikeli atlayışına engel olmak yerine, 'Maşallah' diyerek destekledi. Görüntüler tepki topladı.

Sosyal medyada paylaşılıp tepkilere neden olan görüntü, Antalya'nın Kepez ilçesinde çekildi. Kütükçü Mahallesi'nde su kanalındaki köprüye gelen ve yaşları 7 ila 10 arasında değişen 4 çocuktan birisi, kanala atlamak için hazırlık yaptı. Bu sırada diğer çocuklar arkadaşlarının atlaması için tezahüratta bulundu.

ÇOCUĞU UYARMAYIP DESTEK OLDU

Köprünün korkuluklarını aşan çocuk, kendisini çeken yetişkin kişiye, "Abi videoyu izleteceksin tamam mı?" dedikten sonra 10'a kadar sayıp akıntını olduğu su kanalına atladı. Görüntüler, çocuğun suya düşmesinin ardından sona ererken uyarması gereken yerde, 'maşallah' diyerek atlayış yapan çocuğu destekleyen kişi, izleyenlerin tepkisini çekti.

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