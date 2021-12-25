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Tehlike saçan buz kütleleri temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Haberler | Yerel

- Tehlike saçan buz kütleleri temizlendi Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların ardından çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarına itfaiye ekipleri müdahale ederek temizledi.

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VAN (İHA) - - Tehlike saçan buz kütleleri temizlendi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların ardından çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarına itfaiye ekipleri müdahale ederek temizledi.

Muradiye'de etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından çatılarda oluşan buz sarıları tehlikeli saçıyor. Yayalar ve sokak aralarında park edilen araçlar için büyük tehlike oluşturan buz sarkıtları, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri tarafından tek tek temizlendi.

Yürütülen çalışmalar sırasında Muradiye Emniyet Müdürü ekipleri de muhtemel bir kaza olmaması için yol güvenliği aldı.

(MOY-MSA-Y)

Tehlike saçan buz kütleleri temizlendi

Tehlike saçan buz kütleleri temizlendi

Tehlike saçan buz kütleleri temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Son Dakika Haberleri

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