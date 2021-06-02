Tehlike oluşturan metruk bina yıkıldı
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Tehlike oluşturan metruk bina yıkıldı

Tehlike oluşturan metruk bina yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başiskele Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve kent estetiğini bozan metruk binaları yıkmaya devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve kent estetiğini bozan metruk binaları yıkmaya devam ediyor.

Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki tehlike saçan metruk binaları yıkıp, olumsuz durumların önüne geçiyor. Bu kapsamda son olarak Ovacık Mahallesi Kullar Caddesi üzerinde yer alan halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk bina, Başiskele Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı. Kent estetiğini de bozan metruk bina, ayrıca mahalle sakinlerinin huzurunu bozacak madde bağımlılarının mesken tutmaması için iş makinesiyle yıkıldı. - KOCAELİ

Tehlike oluşturan metruk bina yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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