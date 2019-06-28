TEGV çocukları doyasıya eğlendi

'BÜTÜN Çocuklar Sevinsin' sloganıyla bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiğini duyuran İsfanbul Tema Park, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı çocuklarını misafir etti.

İsfanbul Tema Park'tan yapılan açıklamada, "Geleceğe güvenle çocuklar yetiştiren derneklere kapımızı açıyoruz. Proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarının (STK) ev sahipliğinde çocukları ücretsiz olarak ağırlayacak olan İsfanbul Tema Park yıl sonuna kadar yüzlerce çocuğa ev sahipliği yaparak eğlenceyle buluşturacak. İsfanbul Tema Park'ın bu haftaki konuğu ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı-TEGV çocukları oldu. Çocuklar, ilk defa geldikleri İsfanbul Tema Park'ta eğlenirken öğrendi" denildi.

Çocukların, 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşan roller coaster 'Nefeskesen', 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan 'Adalet Kulesi', 'King Kong', çocukların tarihi canlı olarak yaşayarak öğrendikleri İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan 'Fatih'in Rüyası', Angry Birds ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon üniteleri gibi ünitelerde eğlendikleri belirtildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul