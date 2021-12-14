TEGUCİGALPA - Honduras'ta toplu taşıma araçlarının şoförlerinden protesto - Haberler
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TEGUCİGALPA - Honduras'ta toplu taşıma araçlarının şoförlerinden protesto

AA / Jorge Cabrera - Haberler | Güncel

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da onlarca otobüs şoförü hükümet binası yakınlarında gösteri düzenledi.

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da onlarca otobüs şoförü hükümet binası yakınlarında gösteri düzenledi. Göstericiler, Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'den seçim sonrası görevi Xiomara Castro'ya devretmeden maaşlara zam yapmasını talep etti. Gösteri nedeniyle başkentte toplu ulaşım sekteye uğradı.

TEGUCİGALPA - Honduras'ta toplu taşıma araçlarının şoförlerinden protesto

TEGUCİGALPA - Honduras'ta toplu taşıma araçlarının şoförlerinden protesto

TEGUCİGALPA - Honduras'ta toplu taşıma araçlarının şoförlerinden protesto

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AA / Jorge Cabrera - Son Dakika Haberleri

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