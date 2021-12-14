TEGUCİGALPA - Honduras'ta toplu taşıma araçlarının şoförlerinden protesto
AA / Jorge Cabrera - Haberler | Güncel
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da onlarca otobüs şoförü hükümet binası yakınlarında gösteri düzenledi.
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da onlarca otobüs şoförü hükümet binası yakınlarında gösteri düzenledi. Göstericiler, Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'den seçim sonrası görevi Xiomara Castro'ya devretmeden maaşlara zam yapmasını talep etti. Gösteri nedeniyle başkentte toplu ulaşım sekteye uğradı.