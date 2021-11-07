TEGUCİGALPA - Honduras'ta genel seçim öncesi hazırlıklar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEGUCİGALPA - Honduras'ta genel seçim öncesi hazırlıklar

AA / Jorge Cabrera - Haberler | Güncel

Yürüyüşten görüntüler Kalabalığın toplandığı alandan görüntüler TEGUCİGALPA - Honduras'ta 28 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde, Ulusal Partisi adayı Nasry Asfura başkent Tegucigalpa'da seçim turu düzenledi.

Yürüyüşten görüntüler

Kalabalığın toplandığı alandan görüntüler TEGUCİGALPA - Honduras'ta 28 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde, Ulusal Partisi adayı Nasry Asfura başkent Tegucigalpa'da seçim turu düzenledi. Parti destekçileri, alanda hazır bulundu.

TEGUCİGALPA - Honduras'ta genel seçim öncesi hazırlıklar

TEGUCİGALPA - Honduras'ta genel seçim öncesi hazırlıklar

TEGUCİGALPA - Honduras'ta genel seçim öncesi hazırlıklar

AA / Jorge Cabrera - Son Dakika Haberleri
Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat artıyor

Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat artıyor

 Salı gününe dikkat! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor

Salı gününe dikkat! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor

 Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti

Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title