TEGUCİGALPA - Honduras'ta genel seçim öncesi hazırlıklar
AA / Jorge Cabrera - Haberler | Güncel
Yürüyüşten görüntüler Kalabalığın toplandığı alandan görüntüler TEGUCİGALPA - Honduras'ta 28 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde, Ulusal Partisi adayı Nasry Asfura başkent Tegucigalpa'da seçim turu düzenledi.
Yürüyüşten görüntüler
Kalabalığın toplandığı alandan görüntüler TEGUCİGALPA - Honduras'ta 28 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde, Ulusal Partisi adayı Nasry Asfura başkent Tegucigalpa'da seçim turu düzenledi. Parti destekçileri, alanda hazır bulundu.