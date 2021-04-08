"Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü

Yakın bir zaman önce YouTube kanalı açarak videolar çekmeye başlayan Ece Erken, son olarak Arto, Safiye Soyman, Tanju Çolak ve Metin Uca gibi isimlerden para istedi. Tefeciye düştüğünü söyleyerek arkadaşlarını arayan Erken aldığı cevaplarla şaşkına dönerek "Kim dost kim düşman gördük" dedi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programındaki sunuculuk görevinden ayrılan Ece Erken, YouTube kanalı açarak videolar çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile video çeken Erken, bu sefer de ünlü isimleri arayıp para istedi.

ÜNLÜ İSİMLER ECE'Yİ KIRMADI

Videoda ilk Arto'yu arayan Erken, "Acil paraya ihtiyacım var karakoldayım. Bana 5 bin TL gönderir misin" dedi. Erken'in isteği karşısında şoke olan Arto ise "Hesap numaranı gönder hemen atayım" dedi. Bunun üzerine şarkıcı Safiye Soyman'ı arayan Erken 10 bin TL istedi. Üzerinde nakit olmadığını söyleyen Soyman ise hemen yanındaki arkadaşların isteyerek Erken'e geri döneceğini söyledi. Şaka yaptığını açıkladığı Soyman'ın "Senin zengin sevgilin var benden isteyince şaşırdım" demesi üzerine şaşkına dönen Erken, kahkaha atarak konuyu geçiştirdi.

EN YAKIN ARKADAŞINDAN OLUMSUZ YANIT ALDI

Para istediği Tanju Çolak'ın da olumlu cevabıyla sevinen Erken, en yakın arkadaşı Sezer'den 100 bin TL borç istedi. Ünlü isim, en yakın arkadaşının "Bütün paramı borsaya yatırdım. Çekersem çok zararım olur" demesi üzerine de ne diyeceğini bilemedi.

METİN UCA'DAN ECE'YE TERS KÖŞE

Sunucu Aslı Turanlı'dan da beklediği cevabı alan Erken son olarak ünlü televizyoncu Metin Uca'yı aradı. Erken'in 5 bin TL istemesiyle şaşıran Uca, "Ben de zor durumdayım" cevabını verdi. Erken'in kendisine şaka yaptığını öğrenen Uca "O zaman sen bana gönder diyerek" takılmadan edemedi.