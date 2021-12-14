Tedavi gördüğü hastaneden hasta önlüğüyle kaçtı

ADANA'da arkadaşı tarafından bıçaklanan Emrah Kaya (34), tedaviye alındığı hastaneden çıkış yapmadan hasta önlüğüyle kaçtı. Polis tarafından yakalanan, taburcu olduğunu öne süren Kaya, yeniden hastaneye götürüldü.

Yüreğir ilçesinde önceki gece Emrah Kaya, çıkan kavgada arkadaşı tarafından kolundan bıçaklandı. Yaralanan Kaya, diğer arkadaşları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emrah Kaya, dün sabah saatlerinde hastaneden kaçtı.

Polisin maske takıp, mesafeli durduğu Kaya, hastaneden taburcu olduğunu öne sürdü. Polis, Kaya'ya kıyafetlerinin nerede olduğunu sordu. Kaya ise bıçaklandığı için kıyafetlerinin kanlı olduğunu, bu nedenle hasta önlüğüyle çıktığını öne sürdü. Kaya, ekipler tarafından yeniden hastaneye götürüldü.