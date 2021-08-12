Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş Aksoy toprağa verildi

Bir süredir geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gören ve burada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Aksoy, memleketi Hassa ilçesinde defnedildi.