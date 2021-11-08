TED İzmir Kolejinin 10 Kasım Atatürk'ü anma programında özel konuğu Hamdi Alkan - Haberler
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TED İzmir Kolejinin 10 Kasım Atatürk'ü anma programında özel konuğu Hamdi Alkan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
TED İzmir Kolejinin 10 Kasım Atatürk'ü anma programında özel konuğu Hamdi Alkan

TED İzmir Kolejinin öğrenci ve öğretmenleri, 10 Kasım'da Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özel bir programla anmaya hazırlanıyor.

İZMİR (İHA) - TED İzmir Kolejinin öğrenci ve öğretmenleri, 10 Kasım'da Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özel bir programla anmaya hazırlanıyor. Anma programı çerçevesinde ünlü yönetmen Hamdi Alkan, öğrenci ve öğretmenlerle buluşacak.

TED İzmir Koleji, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü nedeniyle çok özel bir program düzenledi. Bu kapsamda TED İzmir Kolejinin öğrenci ve öğretmenleri, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile söyleşide buluşacak. TED İzmir Koleji Konferans Salonu'nda yapılacak 10 Kasım Atatürk'ü anma programında, yayınlandığı yıl binlerce kişi tarafından izlenen ve yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yapmış olduğu "Dersimiz Atatürk" isimli film ile ilgilide sorular sorulacak ve söyleşi yapılacak. - İZMİR

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