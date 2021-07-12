Tecrit ne demek? Tecrit anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tecrit, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tecrit ne demek? Tecrit anlamı ne? İşte, Tecrit kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tecrit kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tecrit anlamı ne? Tecrit ne demek?

TECRİT NE DEMEK?

Tecrit, izolasyon veya hiçleşme, bir insanın dış dünyadan koparılarak kendi hâline bırakılması olayıdır. İlişkide bulunduğu topluluktan çıkarmak, sosyal ekonomik ve kültürel olarak yalnızlığa terk etme halidir. Kişinin bunu kendi kendine yapması ise inziva olarak nitelenir.

Kendisine ve çevresine zarar verme ihtimali gösteren, şizofreni veya mani gibi rahatsızlığı bulunan bireylerin psikiyatrik rehabilitasyon kapsamında kapalı bir yerde tutulmasını da içerir. Cezaevlerinde ise ceza veya koruma amaçlı uygulanır.