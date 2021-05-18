Tecavüz yalanıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tecavüz yalanıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım

Tecavüz yalanıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Muayenehanesinde temizlikçi olarak çalışan Türkmen asıllı Münire Saparaboye'nin 'tecavüz' iftirasına uğrayınca 15 kişinin linç ettiği diş hekimi İsmail Beker konuştu. Peker, "İnsanların hiç dinlemeden, tek taraflı anlatıma göre linç etmesi beni çok üzdü. Konuşmama izin vermeden sürekli vurdular. Ofis içinde kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım" açıklamasında bulundu.

İstanbul Kadıköy'de muayenehanesi bulunan diş hekimi İsmail Beker'in (70) yanında temizlik işçisi olarak çalışan Türkmen Münire Saparaboye balkona çıkarak, "Bana tecavüz ediyorlar, kurtarın" diye bağırmaya başladı.

Feryatları duyanlar hemen kadını kurtarmak için binaya girdi. Binanın girişine kadar kadınla birlikte inen Beker, yaklaşık 15 kişinin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılan Beker ve temizlikçi kadın, polisler tarafından karakola götürüldü. Fakat çok geçmeden Beker'in suçsuz olduğu tespit edildi.

Tecavüz yalanıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım

Gerçek, muayenehanede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Bir ay boyunca doktorun yanında temizlik görevlisi olarak çalışan Saparaboye, iddiaya göre 9 bin liralık alacağını istemek için ofise geldi. Saparaboye bir yandan da telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Doktor Beker, kayıt yaptığını fark edince tepki göstererek telefonu almaya çalıştı. Saparaboye ise dairenin balkonuna çıkarak "Bana tecavüz ediyorlar" diye bağırdı. O anlarda muayenehane ile apartmandaki güvenlik kameraları da kayıttaydı.

Tecavüz yalanıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım
Türkmen Münire Saparaboye balkona çıkıp böyle bağırdı

Hürriyet'te yer alan habere göre; Temizlikçi ile kendisini dövenlerden şikâyetçi olan İsmail Beker yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yaklaşık bir ay temizlik yaptı. Ben ödemeleri temizlik şirketine yaptım. Çalışanla bir alacak verecek ilişkimiz yoktu. Cumartesi günü öğle saatlerinde ofise gelip 9 bin lira istedi. 'Paramı vermezsem seni rezil ederim. Bana tecavüz ettiğini söylerim. Eşini ararım ve tecavüz ettiğini söylerim' dedi. Bana şantaj yapıyordu. Para almak için aklınca beni korkutmak istedi. Ancak ben temizlik ödemelerini şirkete yaptığımı söyledim. Sonrasında konuşmaları telefonuyla kayıt altına aldığını fark ettim. Ben de tepki göstererek elinden telefonu almaya çalıştım. Terasa çıkıp bağırmaya başladı. Onu binanın dışına kadar indirdim. Bu sırada kapının önünde yaklaşık 15 kişilik bir kalabalık toplanmıştı. Konuşmama izin vermeden sürekli vurdular."

Tecavüz yalanıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım

"AİLEM BANA DESTEK ÇIKTI"

40 yıldır hekimlik yaptığını belirten İsmail Beker, "İnsanların hiç dinlemeden, tek taraflı anlatıma göre saldırması beni çok üzdü. Dinlemeden peş peşe vurdular. Ofis içinde kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım. Benim iki çocuğum ve eşim var. Olay sonrası bana destek çıktılar. Yanımda oldular. Davanın takipçisi olacağım" dedi.

Diş hekimini linç ettiren tecavüz iddiasında yeni perde! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı
Diş hekimini linç ettiren tecavüz iddiasında yeni perde! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı
Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu
Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Sedat Peker Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Beren Saat Feyza Aktan Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tecavüz yalanıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 11:10:40. #1.14#

title