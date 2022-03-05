Tebellüğ ne demek? Tebellüğ anlamı ne? - Haberler

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Tebellüğ ne demek? Tebellüğ anlamı ne?

Haberler.com - Gündem
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Tebellüğ ne demek? Tebellüğ anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan tebellüğ, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, tebellüğ ne demek? Tebellüğ anlamı ne? İşte, tebellüğ kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen tebellüğ kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, tebellüğ anlamı ne? Tebellüğ ne demek?

TEBELLÜĞ NE DEMEK?

Tebellüğ : Bildirimi alma.

Tebellüğ etmek: Bir bildirimi almak.

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