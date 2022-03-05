Tebellüğ ne demek? Tebellüğ anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen tebellüğ kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, tebellüğ anlamı ne? Tebellüğ ne demek?

TEBELLÜĞ NE DEMEK?

Tebellüğ : Bildirimi alma.

Tebellüğ etmek: Bir bildirimi almak.

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