Team Nigma, Dota 2 kadrosuna iLTW'yi dahil etti
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Team Nigma, Dota 2 kadrosuna iLTW'yi dahil etti

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Team Nigma, Dota 2 kadrosuna iLTW'yi dahil etti

iLTW, Team Nigma takımının Dota 2 kadrosuna dahil oldu.

2021 Dota Pro Circuit'in ikinci sezonunda yarışan her takım, 11 Nisan tarihine kadar kadrolarını tamamlamak zorundaydı ve Team Nigma Igor " iLTW " Filatov'yi kadrosuna ekleyerek son transferini yaptı.

ILTW, Ocak ayının başında Live to Win kadrosuna alındıktan sonra BDT bölge liginin ilk sezonuna katılmadı. Sezonun çoğunu Virtus Pro'nun aktif olmayan kadrosunda geçirdi. Yeni takımında artık Miracle ile ikili taşıma pozisyonunda oynayacak ve KuroKy ile beraber daha uyarlanabilir bir kahraman havuzuna sahip olacak.

Team Nigma Dota 2 Kadrosu

Amer "Miracle" Al-Barkawi

Igor "iLTW" Filatov

Ivan "MinD_ContRoL" Ivanov

Maroun "GH" Merhej

Kuro Salehi "KuroKy" Takhasomi

Kaynak: Playerbros

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