Team Galakticos VALORANT takımı koçunu duyurdu!

TeamGalakticos, VALORANT kadrosuna koç olarak Burak "potin" Kubat'ı dahil etti.

Ülkemizin başarılı organizasyonlarından Team Galakticos, resmi Twitter adresleri üzerinden yaptıkları açıklama ile Burak "potin" Kubat'ı VALORANT takımına kattıklarını duyurdu.

Burak "potin" Kubat Galakticos VALORANT kadrosunun takım koçu oldu. Organizasyon son olarak VCT Aşama 2 Türkiye play-off'larında Anatolia Esports'u bünyesine katmıştı.

Organizasyon, "Transfer!" başlığı altında yaptığı paylaşımda şu sözlere yerdi: Bugünden itibaren VALORANT takımımızın koçluğunu Burak "potin" Kubat üstlenecektir.

Galakticos VALORANT kadrosu

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yT

potin (koç)

Playerbros ekibi olarak, Burak "potin" Kubat'a ve Galakticos'a başarılar dileriz!

Kaynak: Playerbros