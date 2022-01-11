Team AURORA 2022 LoL kadrosunu Tamamladı!

Vfşl takımlarından Team AURORA, yeni transferlerini duyurdu.

Daha fazla oku: League of Legends'in Yeni Şampiyonu: Zaun'un Kıvılcımı, Zeri!

Geçmişte AURORA'da oynayan Madly, Elramir, Dellal ve Rhioni'yi transfer eden AUR, Koreli destek oyuncusu Pop'u da takıma transfer etti. DWG KIA'nın akademi takımında oynayan Jool'u da takıma katan Team AURORA, bu transferleri Twitter üzerinden duyurdu.

2021 sezonunun iki mevsimini de son sırada kapatan AURORA, en son 2020 kış mevsiminde playoff yüzü görmüştü. DWG KIA'dan transfer yapan takım, 2022 sezonunda yeni kadrosu ile mücadele edecek.

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet