TDV, Moritanya'da 45 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yapılan bağışlarla Batı Afrika ülkesi Moritanya'da 45 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yapılan bağışlarla Batı Afrika ülkesi Moritanya'da 45 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Moritanya'nın 15 bölgesinde 1700 büyükbaş hayvan kesildi.

Kesim faaliyetinin ardından 11 bin 900 hisse kurban eti 45 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Genel Müdürlüğünün vekaletle TDV'ye verdiği 552 hisseye karşılık gelen kurbanın da Moritanya'nın başkenti Nuakşot bölgesinde kesimi yapıldı.

TDV Moritanya kurban programı sorumlusu Abdullah Şehirli, AA muhabirine, alicenap Türk milletinin kurban emanetini Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Yaklaşık 45 bin aileye kurban etini dağıttıklarını belirten Şehirli, Moritanya'nın fakir bir ülke olduğunu, vatandaşlarının çöl ortasında tek odalı evlerde zor şartlar altında yaşadığını kaydetti.

Moritanya'da ihtiyaç sahibi çok insanın olduğunu vurgulayan Şehirli, yardımlarından dolayı Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir