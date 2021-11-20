Mustafa Sarıgül: TDP insanları yüzde 50 diye ayırt etmeyecek, hedefimiz yüzde 100'e hitap etmek

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Haberler.com Youtube kanalında Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. Sarıgül, siyasetin son gündemi olan 50+1 tartışmalarıyla ilgili de konuştu. Vatandaşları yüzdelere ayırmayacaklarını belirten Sarıgül, Türkiye'nin hepsini kucaklamak istediklerini belirtti.

"YÜZDE 50'Sİ BENİM, GERİ KALAN NE YAPARSA YAPSIN DİYORLAR"

Vatandaşlara oy hesabıyla bakmayacaklarını anlatan Sarıgül, "Bazıları diyor ki, yüzde 50'si benim, geri kalan ne yaparsa yapsın. Hayır. TDP insanları yüzde elli diye ayırt etmeyecek. biz insanlara bize oy versin vermesin, yurttaşlarımızın yüzde 40'ını değil inşallah yüzde 100'ünü kucaklayacağız. Yüzde 100'ün de yüzünü güldüreceğiz" dedi.

"BİZ ADANMIŞLARIN PARTİSİYİZ"

TDP'nin davaya adanmış insanlarla kurulduğunu aktaran Sarıgül, "TDP olarak gerçekten farklı bir siyasi partiyiz. Biz adanmışların partisiyiz dadanmışların partisi değiliz. Adanmış ne demek? davasına inanan, bireysel çıkardan uzak olan ve ülkesinin bölünmez bütünlüğünün mücadelesiniverendir. Biz dava adamıyız. Bizim davamıza adanmışlar ile devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet