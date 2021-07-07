TDK Sözlük neden açılmıyor? Sozluk gov tr neden girilmiyor, ne zaman açılır?

Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesi olan sozluk.gov.tr giriş yapanlar siteye erişemiyor. Bunun ardından TDK sözlük sitesi çöktü mü merak ediliyor. Peki, Sozluk gov tr neden açılmıyor, çöktü mü? Sozluk gov tr ne zaman açılacak? TDK sözlük sistemine giriş nereden yapılır?