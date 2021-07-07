TDK Sözlük neden açılmıyor? Sozluk gov tr neden girilmiyor, ne zaman açılır?
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TDK Sözlük neden açılmıyor? Sozluk gov tr neden girilmiyor, ne zaman açılır?

TDK Sözlük neden açılmıyor? Sozluk gov tr neden girilmiyor, ne zaman açılır?
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Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesi olan sozluk.gov.tr giriş yapanlar siteye erişemiyor. Bunun ardından TDK sözlük sitesi çöktü mü merak ediliyor. Peki, Sozluk gov tr neden açılmıyor, çöktü mü? Sozluk gov tr ne zaman açılacak? TDK sözlük sistemine giriş nereden yapılır?

TDK sözlük çöktü mü merak ediliyor. Bugün 7 Temmuz TDK'nın sitesi açılmadı. Bunun üzerine siteye neden giriş yapılamıyor merak edildi.

TDK SOZLUK.GOV.TR ÇÖKTÜ MÜ?

Türk Dil Kurumu'nun https://sozluk.gov.tr/ sitesine giriş yaptığımızda sitenin açılmadığını görüyoruz. Fakat TDK'nın diğer resmi sitesi "https://www.tdk.gov.tr/" bu adrese erişim sağlanıyor. Lakin dediğimiz gibi sozluk gov tr sitesine erişim sağlanmıyor. Hata bugün sabah saatlerinde verilmeye başlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat gün içerisinde düzeleceği düşünülüyor.

TDK Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? Sozluk gov tr neden açılmıyor, ne zaman açılır?

SÖZLÜK TDK NEDEN AÇILMIYOR? NE ZAMAN DÜZELİR?

Twitter TDK'nın resmi hesabına baktığımız kadarıyla henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Hatanın en kısa zamanda çözülmesi bekleniyor.

TDK SÖZLÜK SİTESİNİ AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

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