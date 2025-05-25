ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada TDK Kısaltmalar Dizini'nde "vb." hangisinin kısaltması değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TDK KISALTMALAR DİZİNİ'NDE "VB." HANGİSİNİN KISALTMASI DEĞİLDİR?

A: Ve başkası

B: Ve benzeri

C: Ve bunun gibi

D: Ve bundan başka

Cevap : D