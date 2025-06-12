ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada TDK Güncel Türkçe Sözlük'te labrador kelimesi hangisi olarak tanımlanır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK'TE LABRADOR KELİMESİ HANGİSİ OLARAK TANIMLANIR?

A: Jeolojik bir tuz

B: Bir köpek ırkı

C: Bir okyanus akıntısı

D: Güney Amerika'da bir ada

Cevap : A