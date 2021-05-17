TCL Rampage Sezon 3 tamamlandı!
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TCL Rampage Sezon 3 tamamlandı!

TCL Rampage Sezon 3 tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Ödül kazanan tüm oyunculara tebrikler!

Rekabetçi oyunlarda Türk oyuncuları tek bir çatı altında toplayarak lig, turnuva ve etkinlikler düzenleyen TCL Rampage Sezon 3 tamamlandı.

TCL Topluluk Rampage 3. Sezonu tamamlandı. İlk 5 sıradaki oyuncuya ödülleri verildi. İlk 5 sıradaki oyuncular ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

THELEONHIRR | Oynanan 99 Maç | Kazanma %si 67 | Rampage RM-344 144 Hertz Monitör

MW-D4NTE | Oynanan 173 Maç | Kazanma %si 89 | Rampage Select Klavye

ZOOKEENN-| Oynanan 181 Maç | Kazanma %si 92 | Rampage Hoodie

AVOID | Oynanan 129 Maç | Kazanma %si 69 | Rampage X-STAND Kulaklık Standı

P4TROONN | Oynanan 138 Maç | Kazanma %si 73 | Rampage MP-12 Mousepad

Bir sonraki sezonda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!

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Kaynak: Playerbros

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