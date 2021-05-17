TCL Rampage Sezon 3 tamamlandı!
Ödül kazanan tüm oyunculara tebrikler!
Rekabetçi oyunlarda Türk oyuncuları tek bir çatı altında toplayarak lig, turnuva ve etkinlikler düzenleyen TCL Rampage Sezon 3 tamamlandı.
TCL Topluluk Rampage 3. Sezonu tamamlandı. İlk 5 sıradaki oyuncuya ödülleri verildi. İlk 5 sıradaki oyuncular ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:
THELEONHIRR | Oynanan 99 Maç | Kazanma %si 67 | Rampage RM-344 144 Hertz Monitör
MW-D4NTE | Oynanan 173 Maç | Kazanma %si 89 | Rampage Select Klavye
ZOOKEENN-| Oynanan 181 Maç | Kazanma %si 92 | Rampage Hoodie
AVOID | Oynanan 129 Maç | Kazanma %si 69 | Rampage X-STAND Kulaklık Standı
P4TROONN | Oynanan 138 Maç | Kazanma %si 73 | Rampage MP-12 Mousepad
Bir sonraki sezonda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!
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Kaynak: Playerbros