Tcg Kemal Reis Fırkateyni ve Batıray Denizaltısı Samsun'da

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kemal Reis Fırkateyni ile TCG Batıray Denizaltısı "Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı" kapsamında Samsun Limanı'na geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada; Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı'nın, Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından unsurların katılımıyla 26 Mart-05 Nisan 2018 tarihleri arasında Marmara Denizi ve Karadeniz'de yapılacağı bildirildi. Tatbikata katılacak gemiler tarafından; Batum-Gürcistan, Novorossisk-Rusya, Odessa-Ukrayna, Köstence-Romanya, Varna-Bulgaristan limanları ile Karadeniz'deki İğneada-Kırklareli, Karadeniz, Ereğli, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa-Artvin halka açık ziyaretler gerçekleştirilecek.

Gemiler; 30-31 Mart 2018 Cuma-Cumartesi günleri 10.00-17.00, 1 Nisan 2018 10.00-17.00 saatleri arasında Samsun Limanı'nda halkın ziyaretine açık olacak. - SAMSUN