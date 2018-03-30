Tcg Kemal Reis Fırkateyni ve Batıray Denizaltısı Samsun'da

Tcg Kemal Reis Fırkateyni ve Batıray Denizaltısı Samsun'da

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kemal Reis Fırkateyni ile TCG Batıray Denizaltısı "Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı" kapsamında Samsun Limanı’na geldi.

Tcg Kemal Reis Fırkateyni ve Batıray Denizaltısı Samsun'da

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kemal Reis Fırkateyni ile TCG Batıray Denizaltısı "Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı" kapsamında Samsun Limanı'na geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada; Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı'nın, Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından unsurların katılımıyla 26 Mart-05 Nisan 2018 tarihleri arasında Marmara Denizi ve Karadeniz'de yapılacağı bildirildi. Tatbikata katılacak gemiler tarafından; Batum-Gürcistan, Novorossisk-Rusya, Odessa-Ukrayna, Köstence-Romanya, Varna-Bulgaristan limanları ile Karadeniz'deki İğneada-Kırklareli, Karadeniz, Ereğli, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa-Artvin halka açık ziyaretler gerçekleştirilecek.

Gemiler; 30-31 Mart 2018 Cuma-Cumartesi günleri 10.00-17.00, 1 Nisan 2018 10.00-17.00 saatleri arasında Samsun Limanı'nda halkın ziyaretine açık olacak. - SAMSUN

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