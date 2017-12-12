TCDD 295 Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı

TCDD kamu personeli alımı başvuruları başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 295 daimi işçi alımı için ilanlar İŞKUR tarafından yayımlandı. İlanların ve başvuru sayfalarının açılmasıyla birlikte TCDD personel alımı başvuruları başlamış oldu.

Personel alımı farklı illere ve farklı müdürlükler ile işyerlerine yapılacak. Bu kapsamda 50 mühendis işçi, 117 tren teşkil işçisi ve 128 mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü kurum bünyesine katılacak.TCDD işçi alımı için adayların 2016 yılı KPSS ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek. Ayrıca her pozisyon için belirtilen mezuniyet şartı ve deneyim şartını karşılamak gerekiyor. Bazı ilanlarda sürücü belgesi şartı da yer alıyor.Mühendis personel alımı inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, harita mühendisliği ile elektrik, elektrik elektronik mühendisliği alanlarında yapılacak. İlgili bölümlerden mezun adaylar başvuru yapabilecek. Adayların ayrıca meslekleriyle ilgili yerlerde en az 1 yıl çalışmış olmaları gerekecek.



Tren teşkil işçisi alımı meslek lisesi mezunlarını kapsayacak. Meslek liselerinin raylı sistemler inşaat, raylı sistemler işletme, raylı sistemler elektrik elektronik, raylı sistemler makine ve raylı sistemler mekatronik bölümlerinden mezun adaylar başvuru yapabilecek.Mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü kamu personeli alımı da meslek lisesi mezunlarını kapsıyor.

Yukarıda belirtilen tren teşkil işçisi öğrenim şartı, bu pozisyonlar için de geçerli olacak.TCDD personel alımı başvuruları 21 Aralık 2017 tarihine kadar sürecek. Başvuru yapmak isteyen adayların, atandıkları işyerinde en az 5 yıl görev yapmak zorunda olacaklarını göz önünde bulundurarak başvurularını yapmaları gerekiyor. İŞKUR iş arayan sistemi üzerinden ilanlara ve başvuru sayfasına ulaşılabilecek.