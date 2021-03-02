TBMM grup toplantıları: İYİ parti grup toplantısı ne zaman? MHP grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? HDP, CHP, AKP grup toplantıları tarihi!
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TBMM grup toplantıları: İYİ parti grup toplantısı ne zaman? MHP grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? HDP, CHP, AKP grup toplantıları tarihi!

02.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:07
TBMM grup toplantıları: İYİ parti grup toplantısı ne zaman? MHP grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? HDP, CHP, AKP grup toplantıları tarihi!

Her hafta gerçekeleşen partilerin grup toplantısı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Meral Akşener'in konuşacağı toplantı hakkında İYİ parti grup toplantısı ne zaman? İYİ Parti toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları merak ediliyor.

TBMM kapsamında yapılan parti grup konuşmalarının ne zaman yapıldığı merak ediliyor. Bu kapsamda İYİ parti grup toplantısı ne zaman? İYİ Parti toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları merak ediliyor.

İYİ PARTİ GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN?

Meral Akşener'in konuşacağı İyi Parti grup toplantısının tarihi takvimde 3 Mart Çarşamba 10:30 olarak belirtildi.

TBMM GRUP TOPLANTISI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

HDP GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN?

Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantısı 2 Mart Salı günü 12:45 olarak açıklandı.

MHP GRUP TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı 2 Mart Salı günü 10:45'te gerçekleşecek.

CHP GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı 13:30'da başlayacak.

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