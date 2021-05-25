TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel,...
TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, HSK üyesi seçildi.
TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, HSK üyesi seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu