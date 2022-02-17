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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin önerileri kabul edilmedi

AA, Ahmet Alp Özden - Politika
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının gündeme ilişkin önerileri görüşüldü.

İYİ Parti'nin "Motorlu kuryelerin sorunları", HDP'nin "tütün üreticilerinin sorunları" ve CHP'nin "esnaf ve sanatkarların sorunları" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra gündemde sırada bulunan uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.

AA / Ahmet Alp Özden - Politika

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