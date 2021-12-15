TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Teklifin 5. maddesi üzerine ilk sözü İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun aldı.
AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
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