TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Teklifin 5. maddesi üzerine ilk sözü İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun aldı.

CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği portakalları Meclis kürsüsüne döktü

CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği portakalları Meclis kürsüsüne döktü

 Bütçe görüşmelerinde 'FETÖ'cü' kavgası! Meclis başkan vekili oturuma ara vermek zorunda kaldı

Bütçe görüşmelerinde "FETÖ'cü" kavgası! Meclis başkan vekili oturuma ara vermek zorunda kaldı

 Bütçe görüşmelerinde MHP'li vekilin Selahattin Demirtaş'a terörist iması yapması tartışmanın fitilini ateşledi

Bütçe görüşmelerinde MHP'li vekilin Selahattin Demirtaş'a terörist iması yapması tartışmanın fitilini ateşledi

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title