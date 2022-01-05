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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

ADANA (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Meclis Başkanvekili Akar, Başkanlık Divanı olarak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

Daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, gündemlerindeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

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AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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