TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesinin maddeleri görüşülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesinin maddeleri görüşülüyor

17.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:10
TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesinin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasının ardınan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

İlgili Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Son dakika politika: Bakan Gül, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulunda konuştu
Son dakika politika: Bakan Gül, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulunda konuştu
Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi
Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Haluk Levent Defne Samyeli Ayşegül Yıldız
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Milli İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesinin maddeleri görüşülüyor | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:14:12. #1.14#
title