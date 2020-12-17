TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesinin maddeleri görüşülüyor
17.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:10
TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
Genel Kurul'da 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasının ardınan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı