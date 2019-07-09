TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Cemil Çiçek, Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Cemil Çiçek, Edremit Belediyesi AK Partili eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey ile birlikte CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkanlık bölümüne gelen Çiçek'i burada Arslan karşıladı. Nezaket ziyaretinde Edremit ve yurt genelindeki konuların konuşulduğu öğrenildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından "Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Cemil Çiçek'e ziyaretleri için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." diyerek ziyaret fotoğraflarını paylaştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA