TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, iletişim tarihine ilişkin sunum yaptı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, iletişim tarihine ilişkin sunum yaptı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Yayman, komisyonun, kurulmasından bu yana tarihi bir fonksiyon yüklendiğini belirtti.

İletişim konusundaki tecrübe ve çalışmalarına binaen AK Parti Grup Başkanı Bostancı'nın sunum yapmak üzere komisyona davet edildiğini dile getiren Yayman, komisyon toplantılarına, kendi alanında uzmanlaşan milletvekillerini de davet edeceklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, komisyonda, iletişim tarihine ilişkin yaptığı sunumunda "teknoloji ve insan arasındaki ilişki"ye dikkati çekti.

Teknolojik gelişme karşısında insanın hep korkuyla umut arasında olduğunu belirten Bostancı, "Dijital teknolojilere ilişkin bir taraftan ümitlerimiz bir taraftan korkularımız var. Tanıdık bir ümit ve korku ikilemi. Geçmişte de diğer teknolojilere, diğer araçlara karşı insanın takındığı tavrın bir benzeri. Teknolojiye karşı, alışmadığımız unsura karşı; alıştığını, güvendiğini arayan bir okuma yazma biçimi..." diye konuştu.

Dijital alana ilişkin korku ve ümidin hala olduğunu söyleyen Bostancı, şunları kaydetti:

"Dijital mecralar ve onunla ilişkiler, beğenmelerden ya da çok güzel bir fotoğraf çekinip, üzerinde oynama yapıp paylaştığınızda dönüp dönüp ideal imgenize bakarak bu seyirlik unsur üzerinden insanlarla alışveriş yaptığınız yanılmasının getirdiği mutluluk, nasıl bir mutluluk olabilir? Bunlar hep insanın sadece kişisel yansıması bakımından değil aynı zamanda bir kolektif yansımaya da aracılık edebilir. Gerçek dünyada yanılsamalara yer yok. Sosyal medya dediğimiz zaman bir bakıma, sadece kendi dünyasında yaşayan kabile mantığında insanlarla da bağlantılı bir tarafı var. O kadar tarihsel zaman akmış, yeni teknolojiler çıkmış, herkes kendi söylüyor kendisi dinliyor. Sonuçta sosyal medya dediğimiz yerde de herkes kendi kabilesine bakıyor, diğerlerini dinlemiyor, bakmıyor. Zaten kullanılan dil, anlatım biçimi ve yaklaşım; Twitter'ın karakter sınırlılığı düşünüldüğünde, buna karşılık insani etkinlik ve eylemlerinin derinliği düşünüldüğünde, bu orantısızlık dolayısıyla ne yapılıyor; en kolay yöntem, en kışkırtıcı dil, mahrem duyguların ifşa edildiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor."

Bostancı'nın sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan