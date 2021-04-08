Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak
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Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak

Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR - Haberler | Politika
Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ramazan ayında ülkemizi dinlendirmek istiyoruz" şeklindeki çıkışından sonra tam kapanma olacağı iddiaları gündeme geldi. Erdoğan'ın bu çıkışının yankıları sürerken, TBMM'ye 12-30 Nisan tarihleri arasında ziyaretçi alınmaması kararlaştırıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, koronavirüse karşı dönem dönem uygulanan ziyaretçi yasağı tedbirini, son dönemde artan vakalar üzerine tekrar getirdi. Buna göre, 12-30 Nisan tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler Meclis yerleşkesine ziyaretçi alınmamasına karar verildi. Meclis'te en son ziyaretçi yasağı 1-28 Şubat tarihleri arasında uygulanmıştı.

"ÜLKEMİZİ BAYRAM SONRASINA HAZIRLAMAK İSTİYORUZ"

Dün gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Ramazan ayında rakamlarımızı birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayıs ayında başlayacak turizm hareketliliğinden yararlanabiliriz. Aksi taktirde bir turizm sezonunu daha kaçırabiliriz. Önceliğimiz sağlıktır" sözlerine yer vermişti. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında "Ramazan'da tam kapanma olacak" iddiaları gündeme geldi. TBMM'nin "ziyaretçi alınmaması" kararı ise bu iddiaları güçlendiren bir hamle oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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