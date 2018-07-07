TBMM'de 27. Dönem Başladı - Metin İlhan-Mustafa Kendirli-Ahmet Salih Dal-Mustafa Hilmi Dülger
- TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 1. Yasama Yılı çalışmaları CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.
- TBMM Genel Kurulu
27. Dönem 1. Yasama Yılı çalışmaları
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli
AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal
AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger yemin ederek görevlerine başladı.